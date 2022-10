Arabist: Qatar vergeet het niet als koning niet naar WK gaat

Als koning Willem-Alexander niet naar het WK in Qatar gaat, dan beschouwt het land dat als een “klap in het gezicht”. Dat stelde gezaghebbende arabist Leo Kwarten in het radioprogramma Met Het Oog Op Morgen. Hij reageerde hiermee op de discussie over het besluit van het kabinet om tegen de wens van de Kamer in met een afvaardiging naar het omstreden WK Voetbal te gaan.

“Als wij Qatar, nu ze dit WK hebben klaargespeeld, in de steek laten door niet de koning te sturen, dan geef je Qatar een klap in het gezicht”, aldus Kwarten. “Ze zullen niet direct boos worden. Maar als Nederland Qatar in de toekomst weer nodig heeft, dan leggen ze dat zeker op tafel.”

De wetenschapper beklemtoont dat het “mijn keuze niet geweest was”. Maar hij vindt ook dat de Tweede Kamer wel erg selectief verontwaardigd is. “Ja, de arbeidsomstandigheden zijn kwalijk. Maar Nederland doet al jaren zaken met Qatar. Dan doet de Tweede Kamer de mond ook nooit open. We horen de Kamer ook nooit over de handelsrelatie met de Verenigde Arabische Emiraten of Saoedi-Arabië, waar het met de gastarbeiders nog slechter gesteld is dan in Qatar. Straks als de finale is gespeeld, dan hoor je de Tweede Kamer niet meer over de arbeidsomstandigheden in Qatar.”

Leo Kwarten stelt dat Qatar een handig contact is en blijft voor de westerse landen in geval van nood: “Een van de pijlers van het buitenlandse beleid is om contact te onderhouden met groepen waarvan de rest van de wereld zegt: daar praten we liever niet mee.” De arabist noemt als voorbeeld een gijzeling van een groep nonnen in Syrië door Al-Qaeda een paar jaar geleden. “Niemand in de internationale wereld wist met wie kon worden onderhandeld, behalve Qatar. Het is een land dat we af en toe nodig hebben.”

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken zei woensdag dat er een regeringsdelegatie naar het omstreden WK gaat. Wie meegaan, wordt later bekend. Het is mogelijk dat koning Willem-Alexander deel uitmaakt van deze delegatie. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wilde bevestigen noch ontkennen of koning Willem-Alexander naar het WK voetbal in Qatar gaat. “We hebben aan de brief van Hoekstra niets toe te voegen”, liet een woordvoerder desgevraagd weten.

De Tweede Kamer steunde begin vorig jaar nog een motie van de SP om geen kabinetsdelegatie te sturen omdat arbeiders die de stadions bouwen worden uitgebuit. Volgens Hoekstra zal wegblijven van het kabinet bij het WK de mensenrechten in de kleine Golfstaat niet verbeteren. Hij wijst er ook op dat de arbeidsomstandigheden de afgelopen jaren in Qatar zijn verbeterd.