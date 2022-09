Archie en Lilibet ‘prins en prinses’ na overlijden Elizabeth

Door het overlijden van koningin Elizabeth zijn Archie en Lilibet, de kinderen van prins Harry en zijn vrouw Meghan, technisch gezien prins en prinses geworden. Koning George bepaalde in 1917 dat alle kleinkinderen van een monarch automatisch die titel krijgen.

Vorig jaar werd in Britse media gesuggereerd dat Charles zou willen snijden in het aantal ‘senior royals’ als hij eenmaal koning zou zijn. Dat zou betekenen dat hij er mogelijk voor kiest dat Archie en Lilibet geen prins en prinses worden. Tot er een officiële verklaring van de koning wordt uitgegeven, hebben de kinderen van Harry feitelijk dus een titel.

Het is overigens nog maar de vraag of Harry en Meghan die titels ook zullen gebruiken als koning Charles niets doet. Toen Archie werd geboren lieten de hertog en hertogin van Sussex weten dat ze hun kind geen koninklijke titels mee wilden geven. Gezien zijn plek binnen de Britse koninklijke familie had Archie recht op de titel graaf van Dumbarton, naar de Schotse titel van zijn vader. Archie had ook de aanspreektitel koninklijke hoogheid kunnen krijgen, maar zijn ouders zagen ook daarvan af.

Een jaar na de geboorte van Archie deden Harry en Meghan bovendien een stap terug in het koningshuis. Als gevolg van die keuze verloren ze de aanspreektitel zijne/hare koninklijke hoogheid.