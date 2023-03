Argentijnse Delfina Chaves speelt Máxima: ik kende haar niet echt

Natuurlijk had de Argentijnse actrice Delfina Chaves weleens gehoord van koningin Máxima, maar echt kennen deed ze haar niet. Dat ze nu gecast is om de titelrol te spelen in de internationale dramaserie Máxima van Videoland, gaf haar de kans om de vorstin alsnog te leren kennen, vertelde de 27-jarige actrice donderdag tijdens de castpresentatie van de serie in Amsterdam.

“Niet echt”, antwoordt Chaves op de vraag of ze Máxima al kende voor ze als de koningin gecast zou worden. “Ik wist wie ze was natuurlijk en ik heb ook wel filmpjes gezien van haar waarop ze heel vrolijk zingt en danst, maar haar verhaal kende ik niet. De serie was een mooie kans om haar op deze manier alsnog te leren kennen. Het is een heel rijk verhaal waarin heel veel te doen is als actrice. Ik kijk er erg naar uit, maar ik vind het tegelijkertijd ook wel spannend allemaal.”

De serie Máxima, die in 2024 op Videoland te zien zal zijn, beslaat het leven van de huidige koningin tot aan de verloving met Willem-Alexander in 2001. De opnames vinden dan ook plaats op alle plekken die tot dat moment een rol speelden in het leven van de Argentijnse, zoals het geboorteland, België en natuurlijk Nederland. Vooralsnog kijkt Chaves het meest uit naar de draaidagen in New York, die in juni zullen starten. “Ik denk dat haar tijd in New York, waar ze als zakenvrouw keihard aan het werk is, echt wel gaaf wordt om te spelen. Ze vliegt de hele wereld over en is heel succesvol, maar het zijn ook haar eerste stappen in de financiële wereld.”

Taal

Hoewel in de serie voor het overgrote deel in Spaans en Engels wordt gesproken, zal ook Chaves net als Máxima wat Nederlands moeten leren. “Ik denk niet dat het me gaat lukken om in de tijd die voor deze serie staat heel goed Nederlands te leren. Dat zal jaren duren. Ik vind dat Maxima echt iets geweldigs gepresteerd heeft door de taal zo snel zo goed te leren. Ik heb te veel respect voor jullie taal om te zeggen dat ik het wel even ga leren, maar ik ga mijn best doen om te leren wat nodig is voor de serie.”

De actrice deed een tijdje geleden in Argentinië auditie voor de titelrol. Martijn Lakemeier, die toen al gecast was als Willem-Alexander, was mee om tegenspel te bieden. “Ik vond meteen: wat is hij een goede acteur”, zegt de Argentijnse, die eerder te zien was in verschillende producties voor onder meer Star+, HBO Max en Netflix. “Er was meteen chemie tussen ons en dat is heel belangrijk. Ik kijk er erg naar uit om met hem te werken en natuurlijk om als Máxima verliefd op hem te worden. Dat wordt heel erg leuk!”, besluit ze lachend.