Ariane kiest voor jurk van Victoria Beckham op eerste Prinsjesdag

Prinses Ariane heeft op haar eerste Prinsjesdag gekozen voor een japon van Victoria Beckham. Dat meldt de website modekoninginmaxima.nl van journaliste Josine Droogendijk. De nachtblauwe japon staat op de website van Beckham als Gathered Waist Midi Dress en is te koop voor 1200 euro.

De modeblog heeft ook ontdekt van welk merk de botergele jurk van prinses Amalia is. Het gaat om de Mounia Dress van het merk Taller Marmo. Deze japon is te koop voor 1500 euro. Prinses Alexia zou volgens de site een jurk hebben gedragen van het merk Solace London.

Koningin Máxima ging gekleed in een japon van de Nederlandse ontwerper Jan Taminiau. De koningin droeg de zeegroene japon eerder op Prinsjesdag 2011. Toen combineerde ze de jurk met een vilten hoed, dit jaar koos ze voor een ander hoofddeksel.

Victoria Beckham werd bekend als lid van de Spice Girls. Ze maakte in 2000 haar debuut als model en is sinds begin deze eeuw actief als modeontwerpster. In 2008 lanceerde ze haar eigen label.