Armin van Buuren wenst ‘dj prins Floris’ succes op Kingsland

Niemand minder dan Armin van Buuren heeft prins Floris succes gewenst met het dj-optreden dat hij woensdag op het festival Kingsland in Amsterdam zal geven. In het AD vertelt de 47-jarige zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven woensdag dat de twee elkaar nog kennen uit het uitgaansleven van Leiden.

Het is een van de opvallendste namen op het affiche van Kingsland vandaag, prins Floris van Oranje. De prins, die in het dagelijks leven bij een investeringsmaatschappij werkt, pakt voor het muziekevenement in de hoofdstad zijn oude bijbaan van dj weer op. In zijn studententijd draaide hij namelijk geregeld op dinsdagavond in discotheek Nexus in Leiden. “Later kwam op de zaterdagavonden een nieuwe dj draaien in de Nexus. Het bijzondere was dat hij zijn eigen muziek maakte. Soms kwam hij ook op dinsdagavond en bracht dan zijn nieuwe muziek mee, die ik dan ook draaide”, zegt Floris. “Dat was Armin van Buuren, daar hebben we later natuurlijk nog wel wat van gehoord”, grapt hij in de krant.

De prins heeft veel waardering voor Van Buuren, zegt hij. “Het is ongelooflijk bijzonder wat hij bereikt heeft en wat hij betekent voor de Nederlandse muziekindustrie. Extra leuk om op Kingsland weer een nummer van hem te draaien. Hij heeft mij vorige week succes gewenst door de telefoon”, vertelt de prins, die zegt dat Van Buuren op een gegeven moment de dinsdagen van hem overnam in de club. “Na mijn studietijd heb ik nooit meer gedraaid”, zegt hij.

Toen zijn dochter vier jaar geleden acht jaar werd, pakte de prins het dj-en weer op. “Ik zei: ‘Weet je dat papa vroeger ook gedraaid heeft?’ Nee, dat wist ze niet, maar ze wilde dat ik zou draaien op haar feestje. Ik had alleen geen apparatuur meer. Mijn broer Bernhard had nog een kindersetje staan, dat heb ik toen opgehaald”, vertelt Floris. De prins is woensdag als DJ Floris tussen 17.00 uur en 18.00 uur te vinden op het hoofdpodium van Kingsland.