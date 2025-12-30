Artsen van Charles krijgen koninklijke onderscheiding

Koning Charles heeft meerdere leden van zijn medische team een koninklijke onderscheiding toegekend. Dat blijkt uit de New Year Honours-lijst, die door de Britse overheid is gepubliceerd.

Onder de artsen die een onderscheiding ontvingen bevinden zich onder anderen professor Philip Anthony Bloom, oogchirurg van de koning, professor Charles Deakin, zijn vaste reisarts, en plastisch chirurg Simon Eccles. Zij zijn benoemd tot Lieutenant of the Royal Victorian Order (LVO) vanwege hun uitzonderlijke diensten aan de monarch. De Royal Victorian Order wordt doorgaans door Charles toegekend aan mensen die hem persoonlijk hebben geholpen, zoals medewerkers van het koninklijke huishouden.

Op de lijst, die dit jaar 1157 namen telt, worden de bijdragen van “buitengewone mensen in het Verenigd Koninkrijk” erkend. Naast het medische team worden ook de prestaties van onder anderen een aantal voetbalsters, actrice Cynthia Erivo, tv-presentator Richard Osman, acteur Idris Elba en bondscoach van de voetbalsters Sarina Wiegman geëerd.