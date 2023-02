Artsen vertellen Amalia over uitdagingen Sint-Maartens ziekenhuis

Artsen uit het SXM Medical Center op Sint-Maarten hebben prinses Amalia, koning Willem-Alexander en koningin Máxima verteld over de uitdagingen waar het ziekenhuis mee kampt. Onder meer de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de wereldwijde inflatie hebben en hadden grote invloed op het ziekenhuis. Het Sint Maarten Medical Center (SMMC) opende in 1991 de deuren en biedt zorg aan de bewoners van Sint-Maarten en de omliggende eilanden Sint-Eustatius, Saba en Anguilla.

Vooral het koningspaar was erg geïnteresseerd in de werkwijze van de artsen en zorgmedewerkers. De koning constateerde dat een andere uitdaging, naast de eerdergenoemde, bijvoorbeeld ook is dat bedrijven als Siemens en Philips niet op het eiland produceren en dat apparatuur dus van ver moet komen. De 19-jarige Amalia bleef tijdens het gesprek wat stiller, maar luisterde aandachtig en stelde soms een vraag.

De koning blikte tijdens het gesprek even terug op de coronacrisis. Hij verwees naar het ziekenhuis Westeinde in Den Haag, waar hij in oktober 2020 een bezoek aan de corona-afdeling bracht. In de eerste weken van de coronacrisis kwamen daar een stuk minder patiënten langs, omdat mensen bang waren voor het virus. De koning vroeg zich af of dat ook op Sint-Maarten het geval was, en dat was het. “Maar cijfers veranderen niet opeens”, concludeerde hij.

Het SMMC heeft 104 bedden, kan een fikse orkaan en een aardbeving aan en heeft ruim vierhonderd medewerkers. Na het gesprek ging het gezelschap naar de dialyse-afdeling, waar ze met patiënten van Sint-Eustatius en Saba spraken.