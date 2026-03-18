Aruba geeft koning Willem-Alexander iedere keer weer energie

Koning Willem-Alexander heeft genoten van zijn korte verblijf op Aruba. Het eiland geeft hem bij ieder bezoek “gewoon energie”, zei hij vlak voor vertrek naar Curaçao tegen de media.

De reis stond in het teken van de ‘status aparte’ die Aruba in 1986 kreeg en het 50-jarig bestaan van de vlag en het volkslied. Ook was er aandacht voor de geopolitieke spanningen en lokale uitdagingen zoals immigratie en massatoerisme. Willem-Alexander zag dat Aruba “zelfverzekerd” en met “vertrouwen” naar de toekomst kijkt, en tegelijkertijd “de problemen onder ogen ziet”.

“Ik kom al sinds 1987 hier en toen werd er al gezegd dat we moeten oppassen dat we niet te veel toeristen hier toelaten. En inmiddels zijn de aantallen gigantisch gegroeid”, zei de koning. “Maar het eiland is ook meegegroeid, ook dankzij migratie. Dit zijn onderwerpen die je niet los van elkaar kunt zien. Met migratie krijg je ook weer druk op de sociale infrastructuur.” Willem-Alexander noemde daarbij onder meer onderwijs en gezondheidszorg. Volgens de koning zie je echter “de weerbaarheid en kracht die Aruba tentoonstelt”.

Voorbeeld

Willem-Alexander vindt het eiland wat dat betreft “een mooi voorbeeld” binnen het koninkrijk. “Het is hier gewoon zo bijzonder. Iedere keer als ik hier ben, geeft dit eiland me gewoon energie”, aldus de koning. “De maatschappij kijkt naar elkaar om en ze zorgen voor elkaar.” De koning kijkt dan ook uit naar zijn volgende bezoek.

Bij de slotactiviteiten op Aruba ontmoette Willem-Alexander jongeren en was er aandacht voor zestigplussers. Ook hielp hij bij het planten van een boom. Willem-Alexander gaat later woensdag naar Curaçao, waar hij met burgers spreekt over geopolitieke ontwikkelingen in de regio.