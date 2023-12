Assistent Margrethe maakt paleis Aarhus ‘kerstklaar’

In het Deense Aarhus wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het kerstverblijf van koningin Margrethe, paleis Marselisborg. De assistent van de koningin is een dag voor haar aankomst onder meer druk met het poetsen van het zilverwerk en het afstoffen van de spullen, is te zien op Instagram.

Margrethe viert Kerstmis ieder jaar in Aarhus. De assistent van de koningin verzorgt onder meer de schoonmaak- en planningswerkzaamheden en de bloemstukken.

In de aanloop naar kerst deelt het Deense hof op Instagram iedere dag een update van de voorbereidingen als een soort adventkalender. Vorig jaar moest de koningin de feestdagen zonder haar kinderen Frederik en Joachim vieren. Zij gingen met hun gezinnen naar het buitenland. De koningin verwacht de feestdagen dit jaar wel met haar familie door te kunnen brengen.