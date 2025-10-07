Astrid enthousiast over zelfrijdende taxi in San Francisco

De Belgische prinses Astrid heeft tijdens een bezoek in San Francisco gebruikgemaakt van een zelfrijdende taxi. De prinses was volgens persbureau Belga erg enthousiast over de rit. “Het was een fantastische ervaring”, aldus Astrid.

De prinses zei zich ook heel veilig gevoeld te hebben tijdens het ritje. “Er was een auto die we niet hadden gezien, en onze autonome auto stopte. Hij wachtte ook om een ​bus te laten passeren”, merkte de zus van koning Filip op. Ze noemde het ook “het vervoermiddel van de toekomst” en zei te hopen dat het ook naar België komt.

Astrid werd vervoerd in een zelfrijdende auto van het bedrijf Waymo. De taxi’s zijn al enkele jaren actief in San Francisco en andere Amerikaanse steden.