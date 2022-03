Astronaut André Kuipers verrast en vereerd met onderscheiding

Voor astronaut André Kuipers kwam de koninklijke onderscheiding die hij maandag van koning Willem-Alexander kreeg als een verrassing. Ook noemt hij het “een eer” en “een persoonlijke blijk van waardering”.

“Ik ben lid van de paleiscommissie, waar we bespreken welke symposia in het paleis op de Dam worden gehouden”, zegt Kuipers tegen het ANP. “Af en toe ben ik op Noordeinde voor een bespreking. Nu werd ik uitgenodigd voor een persoonlijke ontvangst, waar ik vrienden en familieleden kon meenemen.”

Kuipers, die de eremedaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van Oranje ontving, heeft vaker contact met de koning. “Ik ben al lange tijd op een prettige en bijzondere manier verbonden met het Koninklijk Huis. We hebben een zakelijke verbinding, maar op een prettige en informele manier. Dat begon na mijn eerste vlucht, toen ik werd ontvangen door de toenmalige koningin Beatrix.”

Tijdens zijn tweede missie, van december 2011 tot juli 2012, had de ruimtevaarder een videoverbinding met koning Willem-Alexander en prinses Amalia. “Elke zondag hadden we 20 minuten de tijd voor een gesprek met iemand op aarde. Toen hebben we het verzoek ingediend voor een gesprek met de koning. Ik heb de koning en de prinses een rondleiding gegeven door het ISS. Ook kon ik ze het uitzicht op aarde laten zien vanuit de uitkijkkoepel, de Cupola, precies toen we over Nederland vlogen.”

De eremedaille is de vierde koninklijke onderscheiding voor Kuipers. In 2004 werd hij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en in 2012 tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Vanwege zijn rol bij de inhuldiging kreeg hij toen ook een Inhuldigingsmedaille.