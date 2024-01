Australië kijkt uit naar Deense troonswissel met koningin Mary

Ook in Australië is veel aandacht voor de troonswisseling in Denemarken, omdat de Australische Mary Donaldson dan koningin wordt. De vrouw van de aanstaande koning Frederik is de eerste Australische die koningin wordt. Daardoor kijken lokale media reikhalzend uit naar de ceremonie in Kopenhagen.

“Het wachten is voorbij”, schrijft de krant The Canberra Times, nu Frederik zondag zijn moeder Margrethe opvolgt. Mary en Frederik ontmoetten elkaar al in 2000 tijdens de Olympische Spelen in Sydney en daarna is ze ruim twintig jaar voorbereid op haar rol als aanstaande koningin.

Volgens de omroep ABC is de 51-jarige Mary belangrijk voor de populariteit van het Deense koningshuis, door haar “normale en bescheiden” manier van doen. “Alle Denen houden van Mary”, zegt een Deense koningshuisvolger tegen de omroep. De krant The West Australian schrijft dat ook Australiërs enthousiast zijn over de aanstaande koningin en haar graag verwelkomen.

Feestelijkheden

Sommige Australiërs zijn helemaal naar Denemarken gereisd om de troonswissel bij te wonen, schrijft de Deense omroep DR. Ebonay Wilson, die samen met haar grootmoeder uit Brisbane is gekomen, wilde er bijvoorbeeld graag bij zijn en noemt Mary’s verhaal “een sprookje”.

In Sydney zijn er feestelijkheden gepland in de pub waar Mary en Frederik elkaar ontmoet zouden hebben. Ook in Mary’s geboortestaat Tasmanië wordt stilgestaan bij het evenement.