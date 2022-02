Australië viert jubileum koningin Elizabeth

In Australië is koningin Elizabeth, een dag voor haar officiële jubileum, geëerd vanwege het feit dat ze zeventig jaar op de troon zit. Tijdens de ceremonie sprak Margaret Beazley, de gouverneur van de Australische staat New South Wales, over de Britse monarch.

Voorafgaand aan de ceremonie in Sydney werd het publiek getrakteerd op een voorstelling waarbij rook een grote rol speelde. Ook speelden bewoners op een didgeridoo, een blaasinstrument vooral bekend uit Australië waar de Aboriginals op speelden. Beazley plantte een boom ter ere van de Queen.

Australië is een onafhankelijk land in het Britse Gemenebest met koningin Elizabeth als staatshoofd.

Elizabeth viert zondag dat ze 70 jaar op de troon zit. Vanwege de coronapandemie zijn de feestelijkheden uitgesteld naar de zomer. In juni staat er onder meer een Trooping the Colour-parade, een liveconcert vanaf Buckingham Palace en een speciale dienst in de kathedraal van St. Paul gepland.