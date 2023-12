Auteur Eindstrijd: Nederlandse uitgever kreeg eerdere versie

Omid Scobie, auteur van het boek Endgame over het Britse koningshuis, zegt dat de Nederlandse uitgever Xander Uitgevers een eerdere versie van zijn boek heeft ontvangen zonder dat de auteur dat zelf wist. Dat schrijft Scobie zelf in een commentaar in de Britse krant i, waarin hij de ophef bespreekt die is ontstaan naar aanleiding van de Nederlandse versie van zijn boek, die de titel Eindstrijd heeft.

In de Nederlandse versie stonden de namen van Charles en Catherine, die opmerkingen zouden hebben gemaakt over de huidskleur van de toen nog ongeboren Archie, de zoon van prins Harry en Meghan. In de originele Britse versie werden hun namen niet genoemd. Scobie zelf sprak eerder over “een vertaalfout” die zou zijn gemaakt. De Nederlandse versie van het boek werd als gevolg hiervan uit de schappen gehaald.

In het commentaar in de krant schrijft Scobie nu dat hij zelf alleen heeft samengewerkt met uitgevers in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. “Ik heb bijna twee maanden doorgebracht met onafhankelijke Britse advocaten en interne juridische adviseurs om ervoor te zorgen dat elk detail in het voltooide boek juridisch waterdicht was”, aldus Scobie.

Manuscript

Scobie beweert dat de Nederlandse uitgever een manuscript van zijn boek heeft ontvangen zonder dat hij dat zelf wist, zodat de vertalers alvast aan de slag konden gaan met hun werk. Daarbij zou echter afgesproken zijn dat de vertaling zou worden bijgewerkt naar de definitieve versie van het boek die Scobie zou hebben aangeleverd. Dat is volgens hem niet goed gegaan. Volgens Scobie is in andere landen, waaronder in Frankrijk en Italië, dezelfde afspraak gemaakt en is het daar wel goed gegaan.

Xander Uitgevers zegt dat “de weergave van Omid Scobie in zijn column over het Nederlandse redactieproces van Eindstrijd” feitelijk onjuist is. “We herkennen ons niet in zijn uiteenzetting”, aldus een woordvoerster. Verder mag de uitgever niet inhoudelijk reageren op de kwestie. Zowel de Nederlandse als Britse uitgever doen onderzoek naar hoe de namen van Charles en Catherine in de Nederlandse versie zijn gekomen.

Vrijdag is de nieuwe versie van Eindstrijd in de Nederlandse boekwinkels verschenen. De passage over Charles en Catherine is in deze versie niet meer te vinden.