Auteur noemt fouten in nieuw Høiby-boek ‘heel dom’

De schrijfster van Ute av kontroll: Avsløringen av Marius Borg Høiby, een nieuw boek over Marius Borg Høiby, betreurt het dat er enkele feitelijke onjuistheden in zijn geslopen. “Het is natuurlijk heel dom”, reageert Kjersti Kvam tegen de Noorse nieuwssite Medier24.

Kvam heeft er spijt van, bevestigt ze. “Tegelijkertijd denk ik dat dit een boekproduct is en dat de uitgeverij daarvoor verantwoordelijk is. Ik heb ook een verantwoordelijkheid, en we hebben heel veel feiten gecontroleerd.”

De advocaten van Høiby noemden het boek eerder woensdag “haastig werk”. Volgens hen kloppen delen van de aanklacht tegen de 28-jarige Noor niet en hebben de advocaten vanwege de vooroordelen tegen hun cliënt “extra zorgen over zijn rechtsbescherming in de aanstaande strafzaak” die in februari van start gaat.

De uitgever van het boek, Bonnier Norwegian Publishing House, gaf al toe dat er fouten in het boek staan. Deze worden in nieuwe drukken gecorrigeerd.