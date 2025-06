Autobiografie Juan Carlos verschijnt in november

De langverwachte autobiografie van koning Juan Carlos van Spanje komt dit najaar uit. Het boek, dat de titel Réconciliation krijgt, verschijnt op 12 november, meldt het Spaanse blad Hola!.

Juan Carlos schreef zijn memoires met hulp van de Franse schrijfster Laurence Debray. Het voormalige staatshoofd en de vader van de huidige koning Felipe kondigde vorig jaar aan dat hij bezig was met een boek over zijn leven.

Hola! verwacht dat het boek in Spanje voor de nodige ophef zal zorgen. De koning was meermaals het onderwerp van schandalen over bijvoorbeeld buitenechtelijke escapades en olifantenjachten. Ook werd hij beschuldigd van belastingfraude.

In 2014 deed Juan Carlos afstand van de troon en besloot hij vanwege de ophef over zijn financiën om in een zelfopgelegd ballingschap in de Verenigde Arabische Emiraten te gaan leven. Op die manier wilde hij zijn zoon Felipe de ruimte geven om zijn koningschap vorm te geven.

In het boek benoemt Juan Carlos “zijn fouten en verkeerde beslissingen”, staat in de aankondiging. “Hij verbergt niets en spreekt openhartig, als iemand die weet dat hij niet veel tijd meer heeft en liever bekent dan liegt.”