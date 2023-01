Autobiografie prins Harry al 750.000 keer verkocht in VK

Het boek Spare van prins Harry is in Groot-Brittannië in een week tijd bijna 500.000 keer verkocht. Daarmee is het boek niet alleen het snelst verkopende non-fictieboek ooit maar ook de bestverkochte memoires ooit in de week na uitgave, melden Britse media op basis van officiële cijfers van Nielsen BookData.

Met ruim 467 duizend fysieke exemplaren gaat Spare ruimschoots op kop in de Britse bestsellerslijst. Volgens uitgever Penguin Random House zijn er daarnaast nog eens duizenden audio- en e-boeken van Spare verkocht. Daarmee komt het totaal op zo’n 750.000 verkochte exemplaren.

Eerder werd al bekend dat Spare met 400.000 verkochte boeken op de eerste dag het snelst verkopende non-fictieboek ooit is geworden, wat goed is voor een vermelding bij Guinness World Records. De uitgever voegt daar nu aan toe dat het boek ook de snelst verkopende autobiografie ooit is.

Nederland

Hoeveel kopieën er wereldwijd al over de toonbank zijn gegaan, is niet duidelijk. Eerder meldde Penguin Random House dat op de eerste dag 1,4 miljoen exemplaren zijn verkocht in alleen Amerika, Groot-Brittannië en Canada.

Ook in Nederland doet Spare, waarin de hertog van Sussex praat over zijn ervaringen binnen de Britse koninklijke familie, het goed. Naar verwachting komt het boek woensdag hoog binnen in de Bestseller 60.