Autobiografie prins Harry bestverkochte boek van 2023 in VK

Prins Harry’s autobiografie Spare is het bestverkochte boek van 2023 in het Verenigd Koninkrijk. Dat heeft het Britse tijdschrift The Bookseller, dat schrijft over de uitgeverswereld, uitgezocht.

Volgens The Bookseller werden er van het boek, dat in januari uitkwam, meer dan 700.000 exemplaren verkocht. De prins verkocht zo’n 180.000 meer exemplaren dan de nummer 2 op de lijst: Richard Osman met The Last Devil to Die. De derde plek is voor Bonnie Garmus met Lessons in Chemistry waarvan ruim 522.000 exemplaren werden verkocht.

Ook in Nederland scoorde de memoires van Harry goed. Het boek, dat hier is uitgebracht als Reserve, stond in de week na de verschijning op de eerste plek van de Bestseller 60, de lijst met bestverkochte Nederlandse boeken.

Het boek gaat onder meer over de ervaringen van de prins binnen de Britse koninklijke familie en zijn verslechterde band met broer prins William en vader koning Charles. Ghostwriter J.R. Moehringer schreef het boek namens Harry.