Auto’s van Noorse koningshuis tentoongesteld

Auto’s van het Noorse koningshuis worden uit de garage gehaald voor een tentoonstelling. De expositie The King’s Cars is op 14 en 15 mei te zien bij het Koninklijk Paleis in Oslo.

Het gaat om zo’n twintig oldtimers die tussen 1913 en nu door Noorse royals zijn gebruikt. Voertuigen van onder meer Cadillac, Volvo, Buick en Peugeot worden tentoongesteld.

De auto’s zijn zowel bij officiële gelegenheden als privé gebruikt door het koningshuis. Zo is onder meer de wagen te zien waarin in 1940 kroonprinses Märtha, prins Harald en prinsessen Ragnhild en Astrid naar Zweden zijn gevlucht tijdens de Tweede Wereldoorlog