AVROTROS komt met special over André Rieu en de Oranjes

AVROTROS komt volgende week met een speciale documentaire over de bijzondere band die violist André Rieu onderhoudt met het koningshuis. Rieu & De Oranjes bestaat uit een compilatie van concertstukken die Rieu in de loop der jaren voor de Oranjes heeft gespeeld, afgewisseld met persoonlijke herinneringen van de violist aan die bijeenkomsten.

Toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan vroeg Rieu in 2013 hoogstpersoonlijk om te spelen bij de troonsbestijging van koning Willem-Alexander. Sindsdien volgden meer optredens. Zo bouwde de wereldberoemde muzikant een bijzondere band op met de Oranjes.

Rieu speelde in april ook tijdens Koningsdag. Willem-Alexander vierde zijn 55e verjaardag in Maastricht. Rieu & De Oranjes is zondagavond 31 juli te zien op NPO 1.