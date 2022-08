Baas TenneT: koning nam de tijd en stelde veel vragen op Noordzee

Volgens Manon van Beek, directeur van netbeheerder TenneT, nam koning Willem-Alexander donderdag de tijd en stelde hij veel vragen tijdens de expeditie op de Noordzee. Een groep met vertegenwoordigers van diverse energiebedrijven en -instanties bezocht verschillende locaties op de Noordzee die een belangrijke rol vervullen in de energietransitie.

“Het valt me op dat hij ongelofelijk veel tijd neemt vandaag. Hij stelt heel veel vragen en ik denk dat wij hier ook heel veel van leren”, aldus Van Beek over Willem-Alexander. Naast medewerkers van TenneT varen donderdag onder anderen vertegenwoordigers van Neptune Energy, Vattenfall en Oceans of Energy mee.

Het feit dat de koning veel vragen stelde, was ook handig voor de instanties die meevoeren. “Hij stelt veel vragen over hoe het met elkaar samenhangt, want je kan het wel hebben over elektronen, wind op zee, moleculen… maar de vraag is uiteindelijk: hoe hangt het met elkaar samen en hoe moeten partijen met elkaar samenwerken? Daar vertellen we over en terwijl je vertelt, leer je er eigenlijk zelf ook weer van”, meent Van Beek.

De baas van TenneT heeft de koning eerder al eens ontmoet, maar vond dat zijn kennis donderdag nog eens goed duidelijk werd. “Je ziet dat hier kennis van water, energie en scheepvaart heel mooi samenkomt met goede vragen over de samenhang van dingen die ons ook weer uitdagen.”