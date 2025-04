Baas van theaterproducent SenF krijgt koninklijke onderscheiding

Theaterproducent Richard Bongertman is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Bongertman is directeur van SenF Theaterpartners, het grootste impresariaat van Nederland. De onderscheiding werd uitgereikt in het Oude Luxor Theater, maakte de gemeente Rotterdam bekend.

Bongertman ontving de onderscheiding vanwege “zijn belangrijke bijdrage aan de verrijking van de podiumkunsten en het Nederlandse cultuuraanbod”. Hij viert dit jaar zijn 35-jarig dienstverband bij SenF Theaterpartners, waarvan de laatste dertien jaar in de functie van algemeen directeur. Bekende producties van SenF zijn de shows van Mini & Maxi en Tineke Schouten.

Naast zijn professionele loopbaan zet Bongertman zich ook op persoonlijke basis in voor maatschappelijke en culturele doelen. Zo was hij medeoprichter en bestuurslid van het Digitaal Informatieplatform Podiumkunsten en medeoprichter en bestuurslid van de Vereniging Vrije Theaterproducenten. Bongertman was ruim twintig jaar actief voor deze vereniging en werd tijdens de coronapandemie het gezicht van de Nederlandse theatersector.