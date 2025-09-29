Bahreinse kroonprins ontmoet paus Leo

De Bahreinse kroonprins Salman heeft maandag paus Leo ontmoet. De zoon van koning Hamad trof hem in Vaticaanstad tijdens zijn bezoek aan Italië.

Volgens het Bahreinse persbureau BNA bracht Salman onder meer de groeten en de beste wensen van zijn vader over aan de paus en sprak hij de hoop uit op “blijvende voorspoed” voor het Vaticaan. Leo beantwoordde dit met groeten aan de koning, samen met wensen voor “vooruitgang en welvaart” voor het land.

Salman had behalve een ontmoeting met de paus ook een onderhoud met kardinaal Pietro Parolin, de staatssecretaris van het Vaticaan.