Balkenende heeft spijt van uitval naar prins Friso en Mabel

Jan Peter Balkenende (CDA) heeft spijt van zijn uitspraak uit 2003 over prins Friso en zijn verloofde Mabel Wisse Smit. Dat zegt de oud-premier in de tweedelige tv-documentaire De storm van Balkenende van de NTR, die op 27 en 28 december wordt uitgezonden, meldt NRC.

“Wanneer onwaarheid wordt gesproken, is daar natuurlijk geen kruid tegen gewassen”, zei Balkenende op een persconferentie in aanloop naar het huwelijk tussen de prins en Wisse Smit. Hij zei dit omdat het koppel hem niet volledig had ingelicht over de inmiddels voorbije relatie tussen Wisse Smit en drugscrimineel Klaas Bruinsma.

Balkenende vindt “achteraf gezien” dat “deze zin niet gezegd had hoeven worden” en dat deze “ook niet nodig was geweest”, zegt hij in de docu.

De extra belastende informatie over de connectie tussen Wisse Smit en Bruinsma was voor Balkenende reden om geen toestemmingswet voor het huwelijk in te dienen. Omdat het huwelijk toch doorging, deed Friso afstand van zijn troonopvolging. De prins overleed in 2013 aan de gevolgen van een ski-ongeluk.