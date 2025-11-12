Balletdanseres ontroert koningin Camilla in paleis

Koningin Camilla is woensdag in Buckingham Palace getrakteerd op een balletvoorstelling. Ze zag de Zuid-Koreaanse danseres Sangeun Lee het solostuk The Dying Swan opvoeren, tot enige ontroering van de vorstin, melden Britse media.

Camilla vertelde de ballerina na afloop dat haar opvoering “prachtig” was. De dans was onderdeel van een viering van het 75-jarig bestaan van het English National Ballet. De 78-jarige koningin kreeg een gesigneerd paar balletschoenen en grapte dat ze die zou aantrekken “om de rest jaloers te maken”.

De vorstin danst namelijk zelf ook. Ze volgt lessen voor ouderen, georganiseerd door de Royal Academy of Dance, onder meer om aan haar fysieke en mentale welzijn te werken.