Barbie voor jubileum Elizabeth in drie seconden uitverkocht

De Barbie die is uitgebracht ter ere van het 70-jarig jubileum van de Britse koningin Elizabeth is al uitverkocht. De Britse webwinkel John Lewis heeft aan The Guardian laten weten dat de volledige oplage van de poppen binnen drie seconden op was.

De pop kostte 95 Britse pond, omgerekend zo’n 112 euro, maar gaat volgens Lewis nu al voor het dubbele over de digitale toonbanken van veilingsites als eBay. Producent Mattel bevestigt dat de pop in beperkte oplage te koop was, maar liet ook weten de voorraad voor de festiviteiten rondom het jubileum weer aan te vullen.

Om de Barbie zoveel mogelijk op de Queen te laten lijken is het hoofd gemodelleerd naar dat van de echte koningin. De pop heeft een kort grijs kapsel en draagt daarop een tiara, die geïnspireerd is door het exemplaar dat de Queen op haar trouwdag droeg. De pop draagt een zilvergrijze jurk met daaroverheen een blauwe sjerp met daarop enkele rozetten.