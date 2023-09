BBC: ambtenaren hoopten dat koningin Johnson aansprak op gedrag

Hooggeplaatste ambtenaren hebben tijdens de coronapandemie hun zorgen geuit tegen Buckingham Palace over het gedrag van toenmalig premier Boris Johnson, meldt de BBC maandag. Volgens de omroep uitten ambtenaren hun zorgen aan het paleis in de hoop dat koningin Elizabeth vervolgens Johnson in hun een-op-een-gesprekken erop zou aanspreken.

Die onthulling wordt gedaan in een documentaireserie van de BBC, Laura Kuenssberg: State of Chaos. Die behandelt aan de hand van interviews met betrokkenen de periode tussen 2016 en het vertrek van Liz Truss als premier in 2022. In de documentaire komt onder meer naar voren dat er in mei 2020 sprake was van grote spanningen tussen Johnson en zijn adviseurs en het ambtenarenapparaat. Johnson kwam tijdens de pandemie ook meerdere keren onder vuur te liggen vanwege ‘partygate’, het schandaal rondom feestjes van medewerkers van Johnson terwijl het land vanwege de coronapandemie in lockdown zat.

De BBC schrijft dat er meer dan normaal werd gecommuniceerd tussen Downing Street en Buckingham Palace. Een bron stelt ook dat de voormalige premier “aan de grondwet herinnerd moest worden”. Johnson had eerder in 2019 voor ophef gezorgd nadat hij in de aanloop naar de Brexit het parlement buitenspel had gezet. Het hooggerechtshof oordeelde later dat dat onwettig was.

Het team van Johnson reageerde op de claims door te zeggen dat er nooit iets ongrondwettigs was gedaan tijdens zijn periode als premier en ook dat Johnson er niet door iemand van het koninklijk huis op is aangesproken. Buckingham Palace weigerde volgens de BBC commentaar te geven.