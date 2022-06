BBC betaalt vergoeding voor ontslag om zorgen Diana-interview

De BBC gaat een schadevergoeding betalen aan Mark Killick, een journalist die werd ontslagen nadat hij zijn zorgen had geuit over de omstandigheden rond het bekende interview met prinses Diana uit 1995. Hij had zijn voormalig werkgever destijds geïnformeerd over valse bankafschriften die waren gebruikt om Diana over te halen tot een gesprek. Hij werd ontslagen, maar vorig jaar concludeerde de omroep na een onderzoek dat hij gelijk had.

Volgens The Guardian is de omroep dinsdag overeengekomen een “aanzienlijk bedrag” over te maken naar Killick omdat hij destijds “volledig juist” heeft gehandeld. Killick was de eerste die zijn voormalig werkgever had geïnformeerd over de vervalste bankafschriften. Hij werd binnen 24 uur na het uiten van zijn zorgen ontslagen.

Vorig jaar deed de BBC onderzoek naar de wijze waarop het gesprek met Diana was geregeld. De omroep concludeerde dat er inderdaad vervalste bankafschriften waren gebruikt. Die afschriften ‘bewezen’ dat leden van het Britse hof waren omgekocht voor informatie over Diana en prins Charles. Mede door het zien van die valse documenten zou de prinses tijdens het interview uit de school hebben durven klappen over haar huwelijksproblemen.

Interviewer Martin Bashir bood na de uitkomst van het onderzoek zijn excuses aan en zei dat het “stom” was dat ze documenten hadden vervalst. Wel zei hij desondanks “nog altijd extreem trots te zijn op dat interview”.