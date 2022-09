BBC doneert aan goede doelen voor omstreden interview met Diana

De BBC heeft een bedrag van 1,4 miljoen pond, omgerekend zo’n 1,6 miljoen euro, gedoneerd aan goede doelen die zijn gelinkt aan prinses Diana. De omroep laat vrijdag weten deze donatie te hebben gedaan vanwege de omstreden wijze waarop journalist Martin Bashir in 1995 een interview met de prinses wist te regelen.

Vorig jaar deed de BBC onderzoek naar de omstandigheden rond het gesprek in het programma Panorama. De omroep concludeerde in een rapport dat destijds is “verdoezeld” dat het interview was geregeld door “valse informatie” te verstrekken aan Diana.

Bashir zou de prinses vervalste documenten hebben laten zien, die zouden moeten bewijzen dat leden van haar staf werden betaald om haar te bespioneren. In het televisie-interview, dat door miljoenen Britten werd bekeken, sprak Diana zich uit over haar ongelukkige huwelijk met prins Charles. Bashir heeft zijn excuses aangeboden en stapte vorig jaar om gezondheidsredenen op bij de omroep.

Ook bood de BBC bij het verschijnen van het rapport excuses aan en heeft de omroep nu bekendgemaakt de opbrengsten van het Panorama-interview te hebben gedoneerd. “We denken dat dit het juiste is om te doen.”