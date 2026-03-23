BBC: druk op Sarah Ferguson om te getuigen over Epstein neemt toe

De druk op Sarah Ferguson om in Amerika te getuigen over haar contact met veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein neemt toe. Dat meldt de BBC. Diverse Amerikaanse politici vinden dat de voormalige hertogin van York tekst en uitleg moet geven over haar bezoekjes aan Epstein nadat hij in 2009 uit de gevangenis was vrijgelaten.

De BBC haalt het Democratische congreslid Suhas Subramanyam aan, die lid is van de commissie die onderzoek naar Epstein doet. Subramanyam zegt dat hij gelooft dat Ferguson “informatie kan geven die te maken heeft met het onderzoek. Zij zou onder ede gehoord moeten worden door onze commissie.”

Ook het Democratische congreslid Melanie Stansbury roept iedereen die informatie kan geven over de praktijken van Epstein op dat te doen voor de slachtoffers. “Als Ferguson of iemand anders van de Britse koninklijke familie meer informatie kan geven, is het onze verantwoordelijkheid om de feiten boven tafel te krijgen”, zegt Stansbury tegen de BBC.

Sarah Ferguson kan overigens niet worden gedwongen om te getuigen voor het Amerikaanse Congres. De ex-vrouw van Andrew Mountbatten-Windsor is al maanden niet in de openbaarheid gezien. Zij verloor haar titel als hertogin nadat haar ex-man zijn titels verloor, onder meer door zijn contacten met Epstein.