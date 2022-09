BBC-journalist biedt excuses aan voor doodverklaren Elizabeth

BBC-journalist Yalda Hakim heeft haar excuses aangeboden voor het incorrect doodverklaren van koningin Elizabeth. Hakim deelde het nieuws op Twitter, maar zover bekend leeft de 96-jarige koningin nog. Zij staat momenteel onder medisch toezicht in haar vakantiewoning Balmoral Castle in Schotland. Verdere details over de situatie van Elizabeth zijn nog niet gedeeld.

“Ik tweette dat er een aankondiging was gedaan over het overlijden van de koningin. Dit was onjuist, er is geen aankondiging geweest en daarom heb ik de tweet verwijderd. Het spijt me”, schrijft Hakim op Twitter. Ze heeft ruim 206.000 volgers. Hakim schreef donderdagmiddag rond 15.00 uur Britse tijd (16.00 uur Nederlandse tijd) op Twitter dat ze ‘breaking news’ vanuit Buckingham Palace had ontvangen: koningin Elizabeth zou zijn overleden.