BBC komt met documentaire over eerste jaar Charles als koning

De BBC zendt in december een documentaire uit over het eerste jaar dat koning Charles op de troon zit. De speciale documentaire is onderdeel van de kerstprogrammering van de Britse omroep.

De BBC belooft in Charles III: The Coronation Year een exclusief kijkje achter de schermen voor het eerste troonjaar van Charles. De koning en zijn vrouw koningin Camilla worden gevolgd op verschillende belangrijke momenten in het afgelopen jaar. Zo komen ook de voorbereidingen voor de kroning van het paar in mei aan bod. De BBC schrijft onder meer over niet eerder vertoond beeldmateriaal. Daarop is Charles is pak en stropdas te zien tijdens een van de repetities in Westminster Abbey voorafgaand aan zijn kroning.

De 90 minuten durende documentaire wordt verteld door Helena Bonham Carter. Zij speelde in de Netflixserie The Crown de rol van prinses Margaret, de jongere zus van wijlen koningin Elizabeth.