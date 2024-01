BBC kreeg bijna 900 klachten over documentaire koning Charles

De BBC heeft bijna negenhonderd klachten ontvangen over de documentaire die de omroep op tweede kerstdag uitzond over koning Charles. Klagers vonden dat de toon van het programma te positief was over de monarchie. In de documentaire Charles III: The Coronation Year werd de Britse monarch gevolgd in zijn eerste jaar als koning.

In het tweewekelijkse klachtenrapport meldt de BBC dat er in totaal 897 klachten zijn binnengekomen over de documentaire. In een reactie stelt de Britse omroep dat de negentig minuten durende documentaire een “periode van historisch belang” beslaat. “Het legt persoonlijke momenten vast terwijl de koning zich aanpast aan zijn nieuwe rol”, schrijft de BBC op de klachtenpagina. De omroep wijst ook op verschillende andere programma’s die zijn uitgezonden. Als voorbeeld wordt een uitzending van Radio 4 genoemd waarin werd gedebatteerd of het Verenigd Koninkrijk een monarchie nodig heeft. “Over het geheel genomen hebben we een reeks perspectieven op de monarchie onderzocht, en dat zullen we blijven doen.”

Het is niet de eerste keer dat de BBC klachten krijgt over programmering gerelateerd aan het Britse koningshuis. In 2021 kreeg de BBC meer dan 100.000 klachten binnen over de vele aandacht die de omroep in de programmering besteedde aan de dood van prins Philip.