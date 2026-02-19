BBC: Mountbatten-Windsor in cel zonder speciale behandeling

Andrew Mountbatten-Windsor krijgt naar verluidt geen speciale behandeling. Hij zal worden geplaatst in een cel in een arrestantencomplex met alleen een bed en een toilet. Daar zal hij moeten wachten tot zijn politieverhoor, meldt misdaadjournalist Danny Shaw aan de BBC.

Volgens Shaw is de maximale tijd dat de voormalige Britse prins kan worden vastgehouden 96 uur, maar dit vereist meerdere verlengingen door hogere politiefunctionarissen en een kantonrechter. In de meeste gevallen worden verdachten 12 of 24 uur vastgehouden en vervolgens aangeklaagd of vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek, aldus Shaw.

De broer van koning Charles werd donderdag, op zijn 66e verjaardag, opgepakt. Hij zou worden verdacht van wangedrag in een openbare functie. De politie van Thames Valley bevestigt dat een zestiger is opgepakt, zonder de naam van de verdachte te noemen.

Mountbatten-Windsor raakte herhaaldelijk in opspraak door zijn banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. De voormalige prins verloor eerder al zijn titels na onthullingen over zijn vriendschap met Epstein.