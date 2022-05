BBC onthult eerste beelden decor jubileumconcert Elizabeth

De BBC heeft vrijdag de eerste beelden laten zien van het decor van de BBC’s Platinum Jubilee Party, het concert dat op 4 juni wordt gegeven ter ere van het 70-jarig regeringsjubileum van koningin Elizabeth. Op de impressie is te zien waar de podia bij Buckingham Palace komen.

Vlak voor het hek van Buckingham Palace zal op 4 juni een breed podium komen te staan. Vanaf het midden van het podium wordt vervolgens richting het monument voor koningin Victoria, dat recht voor het paleis staat, een catwalk geplaatst. Rondom dat monument wordt ook een podium neergezet. Het monument wordt daardoor meters breder. Op dat ronde podium komt volgens de impressie in ieder geval een vleugel te staan.

Op de Platinum Jubilee Party zal op 4 juni in ieder geval George Ezra zijn opwachting maken. Andere artiesten zijn nog niet aangekondigd. Bij de eerdere jubilea van Elizabeth in 2002 en 2012 werden ook al grote concerten met wereldsterren georganiseerd. In 2012 beklommen onder anderen Elton John, Paul McCartney en Ed Sheeran het podium. Het concert is live te volgen bij de BBC.