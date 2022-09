BBC ontvangt weinig klachten over enorme aandacht voor Queen

De uitgebreide berichtgeving van de BBC over de dood van koningin Elizabeth en de rouwperiode waar de Britten nu in zitten, heeft niet geleid tot veel klachten. Dat meldt The Guardian. In totaal meldden zich 670 mensen die zich stoorden aan de in hun ogen overdadige verslaggeving.

Dit is een kleiner aantal dan toen prins Philip in april 2021 overleed. Toen kreeg de BBC 100.000 klachten dat de Britse zender te veel aandacht zou besteden aan het overlijden van de man van koningin Elizabeth.

Zo’n honderd mensen klaagden over het feit dat bij de aankondiging van de dood van Elizabeth door presentator Huw Edwards twee collega’s op de redactieruimte achter de presentator te zien waren terwijl zij hem filmden. Klagers spraken van “beledigend gedrag” en “een onvolwassen stommiteit”.