BBC ontving honderden klachten na verkeerde naam Catherine noemen

De BBC heeft bijna 730 klachten ontvangen nadat prinses Catherine meerdere keren als Kate Middleton werd aangeduid tijdens een live-uitzending op televisie. De Britse omroep heeft eerder al excuses aangeboden voor het gebruik van de verkeerde naam.

Tijdens een verslag van Armistice Day op 11 november werd Catherine tijdens uitzendingen op BBC Two en BBC News Channel meerdere keren bij haar meisjesnaam Kate Middleton genoemd. Volgens Deadline heeft de BBC in totaal 728 klachten van kijkers ontvangen over het verkeerd benoemen van de Britse prinses.

Na haar huwelijk met prins William in 2011 werd haar titel Catherine, hertogin van Cambridge. Sinds het overlijden van koningin Elizabeth in 2022 gaat Catherine officieel als prinses door het leven.