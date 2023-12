BBC op tweede kerstdag met docu over eerste jaar koning Charles

De BBC zendt op 26 december een documentaire uit over het eerste jaar van koning Charles. Voor Charles III: The Coronation Year werd de koning gevolgd tijdens het eerste jaar van zijn ambt. De documentaire bevat privémomenten die nog niet eerder te zien zijn geweest.

In de zaterdag vrijgegeven eerste beelden van de documentaire is onder meer te zien hoe Charles met humor de zenuwen te lijf gaat op de ochtend van de kroning. De koning houdt zijn gewaad als vleugels omhoog en roept: “Ik kan vliegen!”

In een andere scène vertelt de zus van koningin Camilla hoe ze geraakt werd door het beeld van haar zus in de koets. “Ik kan het gevoel niet omschrijven omdat het zo surrealistisch is. Dit kan niet gebeuren. Het was best wel een momentje”, zegt Annabel Elliot.

De documentaire duurt 90 minuten.