BBC-presentatrice Zoe Ball is ziek en moet Kroningsconcert missen

BBC Radio-dj Zoe Ball heeft zondagochtend af moeten zeggen voor het Kroningsconcert dat in de avond wordt gehouden op Windsor Castle ter ere van de kroning van Charles en Camilla een dag eerder. Ball zou het concert presenteren, maar ligt ziek op bed.

De 52-jarige Ball zegt op Twitter dat ze het “zwaar balen” vindt dat ze het evenement moet missen. “De ziekte heeft me te pakken. Ik zou naar Windsor Castle gaan voor het Kroningsconcert, maar ik ga weer terug naar bed.” Wat de presentatrice precies mankeert, is niet bekend.

Ball wordt tijdens het evenement vervangen door haar Radio 2-collega’s Scott Mills en Dermot O’Leary. Tijdens het concert zijn er optredens van onder anderen Katy Perry, Lionel Richie en Take That. Ook operazanger Andrea Bocelli is van de partij.