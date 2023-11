BBC: prins Harry gaat koning Charles bellen voor zijn verjaardag

Hoewel de relatie tussen prins Harry en zijn vader weleens beter is geweest, gaat hij koning Charles dinsdag wel bellen om hem te feliciteren met zijn 75e verjaardag. Ingewijden vertellen aan de BBC dat Harry, die in de Verenigde Staten is, van plan is een telefoontje te plegen.

De prins heeft naar eigen zeggen geen uitnodiging gekregen voor de verjaardag van zijn vader. Een woordvoerder van Harry liet weten dat er “geen contact” is geweest daarover nadat media hadden bericht dat Charles’ jongste zoon een uitnodiging had afgeslagen.

Harry heeft sinds zijn stap terug binnen het Britse koningshuis een moeizame relatie met zijn vader en zijn broer William. De prins haalde eerder dit jaar in zijn biografie Spare en in meerdere interviews uit naar de koninklijke familie.