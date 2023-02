BBC verloot 10.000 gratis tickets voor kroningsconcert in mei

De Britse publieke omroep BBC gaat 10.000 vrijkaarten verloten voor het concert ter ere van de kroning van koning Charles. De show met veel belangrijke artiesten wordt op 7 mei, een dag na de kroning, bij Windsor Castle gehouden.

De BBC stelt 5000 Britten in de gelegenheid twee tickets te winnen voor het evenement. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf vrijdag aanmelden. Bij het toekennen van de kaarten wordt rekening gehouden met de woonplaats van de mensen die naar het concert willen. Zo wil de BBC zorgen dat mensen uit alle regio’s van Groot-Brittannië bij het evenement zijn.

Wie er optreden bij het twee tot drie uur durende concert is nog niet bekend. Wel zijn er door de organisatie muzikale iconen en hedendaagse sterren in het vooruitzicht gesteld. De line-up wordt in de komende weken bekendgemaakt.

Degenen die geen kaartje bemachtigen voor het concert hoeven niets van het evenement te missen; de BBC zal het spektakel live uitzenden.