BBC zegt sorry voor gebruik verkeerde naam prinses Catherine

De BBC heeft excuses aangeboden voor het gebruiken van een verkeerde naam voor prinses Catherine. De Britse omroep had klachten ontvangen naar aanleiding van berichtgeving tijdens Armistice Day, ofwel Wapenstilstandsdag, eerder deze maand.

De omroep erkende dat de prinses van Wales ten onrechte Kate Middleton werd genoemd, zoals ze voor haar huwelijk met prins William heette. “Dit waren fouten tijdens live-uitzendingen, waarvoor wij onze excuses aanbieden”, aldus de BBC in een verklaring. De omroep wijst erop dat in andere berichtgeving over Armistice Day wel de juiste titel van Catherine werd gebruikt.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de BBC excuses maakt. Afgelopen week maakte de omroep ook excuses aan de Amerikaanse president Donald Trump voor de montage van zijn toespraak op 6 januari 2021 die in het programma Panorama was gebruikt.