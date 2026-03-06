BBC zendt dienst ter ere van Commonwealth Day niet live uit

De BBC verzorgt voor het eerst sinds 1989 geen live-uitzending van de kerkdienst ter ere van Commonwealth Day, schrijven Britse media. Volgens de Britse publieke omroep heeft het schrappen van de uitzending te maken met “financiële uitdagingen”.

“Ons besluit om de Commonwealth Day-ceremonie dit jaar niet op dezelfde manier uit te zenden als in voorgaande jaren, weerspiegelt de moeilijke keuzes die we moeten maken gezien onze financiële uitdagingen”, zegt een BBC-woordvoerder tegen Britse media. De BBC zal wel op verschillende platforms aandacht blijven besteden aan de dienst.

Commonwealth Day wordt sinds 1972 gevierd op de tweede maandag van maart. Sinds 1989 werd de dienst in Westminster Abbey, waar vaak veel leden van de Britse koninklijke familie aanwezig zijn, jaarlijks live op televisie uitgezonden. Uitzondering daarop was in 2021, vanwege de pandemie.

Dit jaar zijn onder anderen koning Charles en koningin Camilla, prins William en prinses Catherine en prinses Anne aanwezig bij de dienst in Westminster Abbey. Naar verwachting deelt Charles ter gelegenheid van de dag een boodschap om het Gemenebest van Naties te vieren.