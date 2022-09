BBC zendt filmpje met Queen en Paddington opnieuw uit

Het inmiddels iconische filmpje van koningin Elizabeth en beertje Paddington die samen een kopje thee drinken, wordt opnieuw uitgezonden op televisie. De BBC vertoont het clipje zaterdagavond voorafgaand aan de film Paddington uit 2014, maakte de omroep bekend. Maandag wordt, na de liveregistratie van de staatsbegrafenis van de Queen, Paddington 2 uitgezonden.

De video van ruim twee minuten werd in juni getoond tijdens het grote jubileumconcert voor de koningin bij Buckingham Palace, The Platinum Party. Te zien is hoe Paddington Elizabeth, die toen 70 jaar op de troon zat, in haar paleis bezoekt. Samen drinken ze een kopje thee en haalt de koningin een sandwich met marmelade, de favoriete snack van Paddington, uit haar handtasje. Vervolgens tikken ze samen met hun theelepeltjes op hun kopje op het iconische ritme van de hit We will rock you van de Britse formatie Queen.

In juni tijdens het concert nam de menigte dit ritme over en speelden de leden van de groep Queen hun bekende hit.

Het clipje van de twee werd een grote hit op sociale media. Vlak na het overlijden van Elizabeth reageerde ook beertje Paddington op de dood van de 96-jarige vorstin. “Bedankt mevrouw, voor alles”, twitterde de beer.