Beatrice bezoekt vader na openbaring Epstein-documenten

Prinses Beatrice is vrijdag bij haar vader prins Andrew langs gegaan. Haar bezoek komt een dag nadat zijn naam opdook in rechtbankstukken over mensen die banden hadden met Jeffrey Epstein.

Britse media publiceerden vrijdag foto’s van de 35-jarige Beatrice bij haar vertrek van het huis van Andrew. Ze leek in een goede bui want ze lachte breeduit naar de verzamelde fotografen.

Andrew wordt genoemd in veel documenten waarin beschuldigingen van seksueel misbruik staan tegen de prins. Die berichten waren al langer bekend. De broer van koning Charles heeft altijd ontkend dat hij iets verkeerds heeft gedaan.