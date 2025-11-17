Beatrice deelt ervaring over eenzaamheid bij vroeggeboorte

Prinses Beatrice heeft gezegd dat een vroeggeboorte “ongelooflijk eenzaam kan zijn”. Dat vertelde ze in The Borne Podcast die maandag uitkwam. De 37-jarige prinses beviel op 22 januari van haar tweede dochter, Athena Elizabeth Rose, die enkele weken te vroeg werd geboren.

“We hebben zo vaak het gevoel dat we perfect moeten zijn als moeders. En soms, wanneer je hoort dat je baby wat eerder komt, kan dat ongelooflijk eenzaam zijn”, vertelde ze in de podcast. “Niets kan je echt voorbereiden op het moment dat je beseft dat je baby te vroeg gaat komen”, schreef ze in de Britse Vogue. “Je hebt zo weinig controle.”

Prinses Beatrice werd in maart beschermvrouwe van stichting Borne, die zich inzet voor onderzoek naar vroeggeboorte. Ook voert de prinses campagne voor Wereld Prematurendag.