Beatrice en Eugenie gaan ‘lieve oma’ verschrikkelijk missen

Prinses Beatrice en prinses Eugenie hebben, ruim een week na het overlijden van hun oma koningin Elizabeth, voor het eerst in het openbaar gereageerd op haar dood. In een gezamenlijke verklaring die door Buckingham Palace is gepubliceerd schrijven de twee dochters van prins Andrew en Sarah Ferguson dat ze haar “verschrikkelijk gaan missen”.

De 34-jarige Beatrice en 32-jarige Eugenie zeggen het nog nauwelijks te kunnen bevatten dat hun “liefste oma” is overleden. “Er zijn tranen en gelach, stiltes en geklets, knuffels en eenzaamheid, en een collectief verlies voor jou, onze geliefde koningin en onze geliefde oma. Wij dachten, net als veel anderen, dat je hier voor altijd zou zijn. En we missen je allemaal verschrikkelijk.”

De twee zussen noemen Elizabeth “onze matriarch, onze gids, de liefdevolle hand op onze rug die ons door deze wereld leidde”. “Je hebt ons zoveel geleerd en we zullen die lessen en herinneringen voor altijd koesteren. Voor nu lieve oma, willen we je alleen maar bedanken.”

Beatrice en Eugenie noemen onder meer het feit dat de Queen hen aan het lachen maakte, dat ze samen frambozen plukten en thee dronken. “Je zult nooit weten welke impact je hebt gehad op onze familie en op zoveel mensen over de hele wereld. De wereld rouwt om je en de eerbetonen zouden je doen glimlachen.”

“We zijn zo blij dat je weer bij opa bent”, zo sluiten de prinsessen af, doelend op prins Philip, die vorig jaar op 99-jarige leeftijd overleed. “Dag lieve oma, het was de eer van ons leven om je kleindochters te zijn en we zijn zo ontzettend trots op je. We weten dat onze dierbare oom Charles, de koning, uw voorbeeld zal blijven volgen, aangezien ook hij zijn leven heeft gewijd aan dienstbaarheid.”