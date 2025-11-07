Beatrice en Eugenie terug in het openbaar na situatie rond Andrew

Prinses Beatrice en prinses Eugenie zijn voor het eerst in het openbaar gezien sinds hun vader Andrew opnieuw in opspraak is geraakt, meldt de Daily Mail. Beelden tonen hoe de zussen pratend door de Londense wijk Mayfair lopen en later met een omhelzing afscheid van elkaar nemen.

Beatrice en Eugenie waren niet meer publiekelijk gezien sinds hun vader vorige maand zijn koninklijke titels moest inleveren. Dat gebeurde nadat in oktober het postume boek van Virginia Giuffre verscheen, de vrouw die Andrew tijdens haar leven beschuldigde van seksueel misbruik. Door het boek kwam ook Andrews band met zedendelinquent Jeffrey Epstein opnieuw onder een vergrootglas te liggen.

Koning Charles nam daarop de titels van zijn broer af. Ook werd besloten dat de voormalige prins moet vertrekken uit de Royal Lodge en moet verhuizen naar landgoed Sandringham in Norfolk. “Deze maatregelen worden noodzakelijk geacht, ondanks het feit dat Andrew de beschuldigingen tegen hem blijft ontkennen”, stelde Buckingham Palace in een verklaring.

De prinsessen Beatrice en Eugenie behouden hun titel en blijven lid van het Huis York. Volgens bronnen zou koning Charles niet willen dat zijn nichten besmet raken met “de zonden van hun vader”.