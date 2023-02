Beatrix aanwezig bij herdenking Watersnoodramp in Oude-Tonge

Prinses Beatrix is woensdag aanwezig bij de herdenking van de Watersnoodramp in Oude-Tonge in Zuid-Holland. Dit jaar is het zeventig jaar geleden dat Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant door de ramp werden getroffen in de nacht van 31 januari op 1 februari. In dit dorp op Goeree-Overflakkee vielen in 1953 de meeste dodelijke slachtoffers.

De 85-jarige prinses is ’s ochtends bij de herdenkingsdienst in de Onze Lieve Vrouwe Hemelvaartkerk en bij de kransleggingen op de begraafplaats aan de Heerendijk in Oude-Tonge. Op die begraafplaats liggen 305 slachtoffers begraven. Ook spreekt Beatrix met enkele overlevenden die in de rampnacht meerdere gezinsleden verloren. In 2003 – vijftig jaar na de ramp – was Beatrix, toen als koningin, ook aanwezig bij de herdenking in Oude-Tonge.

De moeder van Beatrix, koningin Juliana, kreeg in 1953 veel lof voor haar optreden tijdens de Watersnoodramp, waarbij in totaal in Nederland zo’n 1800 mensen overleden. Op kaplaarzen ging de toen 47-jarige koningin naar het getroffen gebied om met mensen te praten, hen te troosten en een hart onder de riem te steken. De ramp droeg nog enige tijd de naam ‘Beatrixvloed’, omdat die plaatsvond in de nacht na de verjaardag van de prinses, maar al snel werd ‘Watersnoodramp’ de meest gebruikte benaming.

Op 8 februari, een week na de ramp en op de dag van nationale rouw, gaf Juliana een toespraak op de radio. “Het raadsel van het waarom is alleen bekend aan Hem, die weet wanneer hij elke van zijn kinderen tot zich roept, en Die weet welke beproeving, welke krachtmeting, wij kunnen verdragen, elk afzonderlijk en allen te samen”, zei de koningin onder meer. “God doet thans een beroep op onze geestelijke veerkracht, en op ons vertrouwen in Hem. Dit lijden voert maar naar één uitkomst, zowel voor de doden als voor de levenden, en dat is: naar de barmhartigheid van God en waar deze werkt in de mens. Overal waar leed is, is zegen nabij”.