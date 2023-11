Beatrix benieuwd naar mogelijkheden om buiten te spelen op Aruba

Prinses Beatrix wilde donderdagochtend meer weten over de mogelijkheden om buiten te spelen op Aruba. Ze bezocht de speeltuin Neptali Henriquez Park en wilde graag van de aanwezige schoolkinderen weten wat zij leuk vinden om buiten te doen op het eiland. Ook hoorde de prinses meer over het werk van Jantje Beton op Aruba, een stichting waarvan ze al tientallen jaren beschermvrouwe is.

Jantje Beton wil speeltuinen in het Caribisch deel van Nederland renoveren, waaronder op Aruba, en ziet de speeltuin die werd bezocht als voorbeeld. Beatrix werd er rondgeleid door Jantje Beton-directeur Dave Ensberg-Kleijkers. Daarna ging ze in gesprek met een aantal leerlingen van de Reina Beatrix School en St. Paulus School.

De kinderen en Beatrix spraken over waterparken, naar de zee gaan, fietsen en “rollerschaatsen”. “Vind je het leuk, rolschaatsen?”, vroeg de prinses aan een meisje, dat aangaf van wel. “Als je valt dan kun je alle kanten op vallen”, merkte Beatrix op. Een van de kinderen woont op een ander deel van het eiland. “Is daar ook zo’n speeltuin?”, vroeg de prinses. Dat was niet zo, liet het meisje weten. “Jammer”, vond Beatrix. “Misschien moet je er een keertje om vragen”, zei ze met een klein knikje naar Ensberg-Kleijkers.

Ouder

Buiten speelden kinderen in de speeltuin. Beatrix deed niet mee. “Ik ben al wat ouder dan jullie”, grapte ze. Na het gesprek werd bekendgemaakt dat er nog twee speeltuinen bij komen op het eiland. De directeur van Jantje Beton was eerder dit jaar voor zijn jaarlijkse afspraak met de prinses op Paleis Noordeinde. Daar heeft hij haar uitgenodigd om langs te komen tijdens haar bezoek aan het eiland.

Het eerste bezoek van de prinses sinds haar aankomst op Aruba is niet onopgemerkt gebleven onder de Nederlanders op het eiland. Buiten de speeltuin stonden zo’n tien belangstellenden haar op te wachten. Onder hen was een vrouw van 57 uit Bergen op Zoom (Noord-Brabant), die haar 22-jarige dochter is komen opzoeken die op het eiland woont. “We hadden een bericht hierover in Nederland gezien”, vertelde ze. Daarom is de vrouw “vroeg uit bed gegaan om iets van het bezoek te spotten”.

Ook drie studenten uit Groningen en Zwolle, die via een uitwisselingsproject op het eiland zijn, namen even een kijkje. “Ik kreeg het doorgestuurd van mijn moeder”, zei de 20-jarige studente uit Zwolle. “Anders had ik het denk ik niet geweten.”